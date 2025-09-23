Menu
« Meilleurs amis pour toujours »… Une statue anonyme célèbre le « lien durable » entre Donald Trump et Jeffrey Epstein


Rédigé le Mercredi 24 Septembre 2025 à 12:29 | Lu 19 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’œuvre amuse autant qu’elle interroge : une statue de plus de trois mètres de haut représentant le président Donald Trump et le milliardaire Jeffrey Epstein main dans la main a été discrètement installée, à l’aube du mardi 23 septembre 2025, en face du Capitole américain, rapporte The Guardian.


Deux plaques commémoratives sont visibles au pied de la statue. L’une d’elles fait référence à une déclaration jadis faite par le défunt homme d’affaires au sujet de l’actuel président américain : « Nous célébrons le lien durable entre le président Donald J. Trump et son "ami le plus proche" Jeffrey Epstein ».

Une autre comporte des extraits de la carte d’anniversaire – adressée par Trump à Epstein – dont le contenu avait été dévoilé par le Wall Street Journal en juillet 2025 : « Nous avons certaines choses en commun, Jeffrey », « Les énigmes ne vieillissent jamais » et « Que chaque jour soit un autre merveilleux secret ».

La statue Meilleurs amis pour toujours est signée par le collectif artistique anonyme The Secret Handshake (La poignée de main secrète). Le média belge 7 sur 7 rapporte que ses auteurs y voient un « acte de liberté d’expression destiné à susciter la réflexion sur les liens passés entre les deux hommes ».


Lat Soukabé Fall

