Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement


Rédigé le Lundi 22 Septembre 2025 à 18:15 | Lu 54 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les récentes opérations de déguerpissement menées dans plusieurs quartiers et zones d’occupation à Thiès continuent de susciter colère et inquiétude au sein des populations affectées. Parmi les plus touchés, les ouvriers et petits artisans, qui se disent abandonnés à leur sort.


Abdoulaye Dieng, président de l’Union des ouvriers de Thiès, a lancé un appel pressant aux autorités locales et étatiques pour qu’« aucune opération de déguerpissement ne se fasse sans prévoir un site de recasement digne de ce nom ». Selon lui, de nombreux travailleurs manuels — menuisiers, mécaniciens, maçons et ferrailleurs — se retrouvent brutalement privés de leur espace de travail, alors même qu’ils tirent un maigre revenu de leurs activités.

« On ne peut pas, du jour au lendemain, chasser des pères de famille qui gagnent à peine de quoi nourrir leurs proches, sans leur donner une alternative. C’est une question de dignité et de justice sociale », dénonce-t-il.

Les ouvriers réclament la mise à disposition de terrains aménagés, dotés d’infrastructures minimales, où ils pourraient poursuivre leurs activités dans des conditions meilleures. Ils estiment que cela permettrait non seulement de réduire les tensions sociales, mais aussi de lutter contre l’occupation anarchique de la voie publique qui engendre des conflits récurrents avec les forces de l’ordre.

Pour l’heure, aucune réponse officielle n’a encore été donnée par la mairie ni par le gouvernorat, même si des concertations seraient en cours. Les ouvriers, eux, menacent d’organiser des manifestations si leurs doléances ne sont pas prises en compte.



Lat Soukabé Fall

