Bakel : la crue du fleuve Sénégal menace villages et cultures en septembre 2025

La situation hydrologique à Bakel et dans ses environs est jugée extrêmement préoccupante en ce mois de septembre 2025, alors que le fleuve Sénégal atteint presque la cote d’alerte fixée à 10 mètres.



Les lâchers d’eau du barrage de Manantali ont accéléré la montée des eaux, mettant en péril routes, habitations et cultures maraîchères. Le maïs, le haricot et d’autres productions locales risquent d’être détruits. Les autorités ont ainsi décrété une vigilance orange, invitant la population à se préparer afin de limiter les dégâts.



Dans la commune de Ballou et ses 11 villages concernés (Aroundou, Ballou, Déjji, Djimbé, Golmy, Kounghany, Sébou, Sintiou Déboukoulé, Yaféra, Amadji, Gangala), le fleuve a submergé les terres et transformé certaines zones en voies navigables. Les habitants n’ont d’autre choix que d’utiliser des pirogues pour se déplacer et fuir la montée des eaux.



Beaucoup d’agriculteurs ont dû abandonner leurs champs et laisser leurs récoltes à la merci du fleuve. « Nous n’avons jamais vu le fleuve monter si vite, nous avons tout quitté pour sauver nos familles », témoigne un cultivateur.



