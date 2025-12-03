Un sénégalais perd sa boutique en Côte d’Ivoire : un commerce de 13 millions FCFA emporté par les violences électorales

Selon les témoignages, la boutique, qui se trouvait dans un quartier particulièrement affecté par les manifestations et affrontements post-électoraux, a été vandalisée puis pillée. Les biens, marchandises et équipements, ont été complètement perdus. L’homme d’affaires, originaire du Sénégal, était présent sur place depuis plusieurs années, et sa boutique constituait sa principale source de revenus.





Cette perte représente un coup dur, non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan social. Le commerçant risque de se retrouver dans une situation précaire, et la reconstruction de son activité nécessitera un investissement important, alors qu’aucune assurance contre ce type de risque n’avait été souscrite.



Au-delà de l’individu, cet incident illustre la vulnérabilité des commerçants étrangers dans des contextes de crise politique et de violence. Il soulève également la question de la protection des investissements et de la sécurité des expatriés dans des pays instables.





Le commerçant espère bénéficier d’un soutien, soit de la part des autorités sénégalaises, soit d’organisations humanitaires, afin de recouvrer une partie de ses pertes et éventuellement relancer son activité. Pour l’instant, il demeure confronté à un vide financier et à l’incertitude quant à son avenir économique en Côte d’Ivoire.

