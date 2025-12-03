La Chine va taxer les contraceptifs et préservatifs pour tenter de relancer la natalité

Comme dans de nombreux pays, la Chine fait face à une baisse de la natalité. Alors pour contrer le phénomène, Pékin entend mettre en place une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les produits contraceptifs et les préservatifs, rapporte le Guardian. L’idée serait donc de dissuader les personnes sexuellement actives de se protéger des maladies ou des grossesses pour augmenter le nombre de naissance.





Une logique qui se heurte déjà à plusieurs moqueries sur les réseaux sociaux, note le quotidien britannique. « Qu’est-ce qui ne va pas dans la société moderne ? Ils sont vraiment prêts à tout pour nous pousser à avoir des enfants », s’insurge un utilisateur sur Weibo, le X chinois.





Un revirement de taille après plus de 30 ans de politique de l’enfant unique, abandonnée en octobre 2015. Elle visait, au contraire, à limiter le nombre d’enfants par famille.



Lors d’un discours à la clôture du sommet des dirigeants de la Coopération économique pour l’Asie Pacifique (Apec) en Corée du Sud début novembre, les dirigeants se sont engagés lors du sommet à renforcer leur coopération sur le libre-échange, l’intelligence artificielle et d’autres défis comme la faible natalité, le vieillissement de la population et l’urbanisation.