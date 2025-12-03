Éboulements mortels sur des sites d’orpaillage à Kédougou : au moins neuf morts

Le drame le plus meurtrier s’est produit dans la nuit de mercredi, aux environs de 2 heures du matin, sur le périmètre d’exploitation d’Afrigold, à Kharakheyna. Selon le correspondant de la RFM dans la zone, un éboulement survenu dans les galeries d’orpaillage a entraîné la mort d’au moins six orpailleurs. Plusieurs personnes seraient encore coincées sous les décombres, rendant les opérations de secours particulièrement complexes et périlleuses.



Un second accident mortel a été enregistré dans le département de Saraya, précisément sur le site de Khossanto. Trois (3) orpailleurs y ont perdu la vie après s’être rendus sur le site aux environs de 4 heures du matin, à la recherche de produits aurifères. Leur absence prolongée a rapidement suscité l’inquiétude de leurs proches.



Arrivés sur les lieux, ces derniers ont constaté l’effondrement d’une importante masse de terre et la présence d’un sac appartenant aux victimes, abandonné à proximité. Dans un élan de solidarité, ils ont entrepris de dégager les gravats. C’est ainsi qu’ils ont découvert, sous les décombres, les corps sans vie de leurs compatriotes.



Ces nouveaux drames relancent avec acuité la question de la sécurité dans les zones d’orpaillage, souvent marquées par des conditions de travail précaires. Ils mettent également en lumière l’urgence de renforcer les mesures de prévention et de contrôle afin d’éviter que de telles tragédies ne se répètent.

