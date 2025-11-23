Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

"Un pays souverain n’accepte pas les insultes": l’Afrique du Sud réagit à la décision de Trump de la bannir du prochain G20


Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 12:28 | Lu 58 fois Rédigé par



"Un pays souverain n’accepte pas les insultes": l’Afrique du Sud réagit à la décision de Trump de la bannir du prochain G20

"Un pays souverain n’accepte pas les insultes": l’Afrique du Sud réagit à la décision de Trump de la bannir du prochain G20

Le bureau du Président sud-africain a déclaré que la décision de Donald Trump était "regrettable": "Il est regrettable que, malgré les efforts déployés et les nombreuses tentatives du Président Ramaphosa et de son administration pour rétablir les relations diplomatiques avec les États-Unis, le Président Trump continue d'appliquer des mesures punitives à l'encontre de l'Afrique du Sud sur la base d'informations erronées et de distorsions concernant notre pays."
La présidence sud-africaine a rejeté la version de Donald Trump concernant la passation de pouvoir au G20, expliquant qu'en raison de l'absence d'une délégation américaine au sommet du G20 qui s'est tenu la semaine dernière, "la présidence du G20 a été dûment remise à un représentant de l'ambassade des États-Unis au siège du ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération".
"L’Afrique du Sud est un pays souverain, constitutionnel et démocratique, et n’apprécie pas les insultes d’un autre pays concernant sa légitimité à participer aux plateformes mondiales", a déclaré la présidence sud-africaine.
Sputnik




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags