"Un pays souverain n’accepte pas les insultes": l’Afrique du Sud réagit à la décision de Trump de la bannir du prochain G20



Le bureau du Président sud-africain a déclaré que la décision de Donald Trump était "regrettable": "Il est regrettable que, malgré les efforts déployés et les nombreuses tentatives du Président Ramaphosa et de son administration pour rétablir les relations diplomatiques avec les États-Unis, le Président Trump continue d'appliquer des mesures punitives à l'encontre de l'Afrique du Sud sur la base d'informations erronées et de distorsions concernant notre pays."

La présidence sud-africaine a rejeté la version de Donald Trump concernant la passation de pouvoir au G20, expliquant qu'en raison de l'absence d'une délégation américaine au sommet du G20 qui s'est tenu la semaine dernière, "la présidence du G20 a été dûment remise à un représentant de l'ambassade des États-Unis au siège du ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération".

"L’Afrique du Sud est un pays souverain, constitutionnel et démocratique, et n’apprécie pas les insultes d’un autre pays concernant sa légitimité à participer aux plateformes mondiales", a déclaré la présidence sud-africaine.

