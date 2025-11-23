THIÈS – Levée du corps de l’agent des Douanes Adama Ndiaye : hommage solennel à un soldat de l’économie

Une profonde tristesse a été notée ce jeudi dans la communauté douanière et l’ensemble des forces de défense et de sécurité, réunies pour la cérémonie de levée du corps de l’agent des Douanes Adama Ndiaye, tragiquement fauché par un camion à Darou Khoudouss, dans le département de Tivaouane. Famille, collègues et supérieurs hiérarchiques ont tenu à accompagner une dernière fois celui qu’ils décrivent unanimement comme un homme engagé, discipliné et profondément dévoué à la nation. Les témoignages recueillis lors de la cérémonie ont rappelé la grandeur d’âme et le professionnalisme d’Adama Ndiaye. Selon ses collègues, le Sénégal vient de perdre « un digne soldat de l’économie, prêt à servir son peuple sans relâche ». Son sens du devoir, son courage sur le terrain et son exemplarité dans l’exercice de ses fonctions ont été largement salués. Le représentant du corps de la Douane a insisté sur « la rigueur, l’intégrité et l’esprit patriotique » du défunt, rappelant que son engagement contribuait quotidiennement à la protection de l’économie nationale. Après les prières et bénédictions, un dernier hommage solennel a été rendu par le corps de la Douane, très affecté par cette disparition brutale. Les agents, alignés dans un recueillement silencieux, ont salué une dernière fois leur frère d’armes. L’enterrement est prévu à Dagana, localité dont était originaire Adama Ndiaye, où sa famille l’attend pour son dernier repos. La nation perd un homme de devoir. Sa famille, ses collègues et tous ceux qui l’ont connu retiennent l’image d’un agent engagé, humble et profondément attaché au service public.