Etats-Unis : Deux soldats de la Garde nationale blessés lors d’une fusillade près de la Maison-Blanche

Deux soldats de la Garde nationale ont été touchés par des tirs ce mercredi après-midi dans le centre de Washington, non loin de la Maison-Blanche. Selon ABC News. La fusillade a éclaté vers 14h20 (heure locale) près de l’entrée de la station de métro Farragut West.



« La Maison-Blanche est informée et suit cette situation tragique, le président est tenu au courant », a déclaré à la presse Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche.



La police métropolitaine a rapidement sécurisé le secteur et arrêté un suspect. Les autorités indiquent qu’aucun autre tireur n’est recherché à ce stade. Une enquête est en cours pour établir les circonstances exactes de l’incident. Selon l’AFP, un suspect aurait été arrêté.