Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Grand Yoff : quatre suspects arrêtés après une violente séquestration familiale liée à une moto volée


Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 12:09 | Lu 38 fois Rédigé par


À Grand Yoff, deux frères ont été séquestrés et torturés par un groupe armé. La police a arrêté quatre suspects, dont le cerveau présumé de l’opération. Le parquet ouvre une enquête pour association de malfaiteurs et tentative de meurtre.


Grand Yoff : quatre suspects arrêtés après une violente séquestration familiale liée à une moto volée

 

Le 25 novembre, deux frères, le visage tuméfié et les vêtements ensanglantés, se sont présentés au commissariat de Grand Yoff avec leur sœur, relatant une attaque particulièrement brutale dont ils ont été victimes, rapporte L’Observateur.

Deux jours plus tôt, une dizaine d’hommes se serait introduite à leur domicile aux HLM Patte d’Oie. Dirigés par un individu présenté comme le chef d’un groupe surnommé « Bronsson », les assaillants étaient persuadés que l’aîné était impliqué dans le vol d’une moto. L’altercation a rapidement dégénéré en véritable expédition punitive.

Enlèvement et séquestration

Les agresseurs ont kidnappé l’aîné et l’ont transporté jusqu’au quartier Darou, supposée base du groupe, où il a été torturé pendant plusieurs heures. Il a subi :

  • des coups répétés,

  • l’application de gaz asphyxiant sous le nez,

  • des frappes au visage avec des objets contondants.

Le frère cadet, venu tenter de porter secours, a lui aussi été battu, avant d’être relâché par les assaillants.

Ultimatum et intervention policière

Le lendemain, le groupe est revenu poser un ultimatum : la moto devait être retrouvée, sinon « quelqu’un mourrait ». Face à cette menace, la famille s’est rendue au commissariat.

Alertés, les policiers ont déclenché une opération de ratissage qui a permis l’interpellation de quatre suspects, dont le cerveau présumé de la bande. Les mis en cause ont reconnu les violences, affirmant qu’ils voulaient uniquement récupérer la moto et « ne pas tuer ».

Suite judiciaire

Les quatre individus ont été placés en garde à vue et seront déférés ce matin au parquet du tribunal de Dakar. Ils font face à plusieurs chefs d’inculpation :

  • association de malfaiteurs,

  • tentative de meurtre,

  • coups et blessures volontaires,

  • usage de gaz asphyxiant.

L’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les complices encore en fuite.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss

Lat Soukabé Fall - 26/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : La douane en deuil après le décès de l’agent Adama Ndiaye à Darou Khoudoss
La douane sénégalaise est en deuil après la mort tragique de l’Adjudant Adama Ndiaye, percuté mortellement par un camion dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane....

Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets

Lat Soukabé Fall - 26/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : 2ᵉ tranche des subventions FDCUID, 10 enveloppes remises aux porteurs de projets
La Fondation pour le Développement des Communautés Urbaines et Intercommunales Durables (FDCUID) a organisé ce week-end à Thiès la cérémonie officielle de remise de la 2ᵉ tranche de subventions,...

Actualités

Grand Yoff : quatre suspects arrêtés après une violente séquestration familiale liée à une moto volée

- 27/11/2025 - 0 Commentaire
Grand Yoff : quatre suspects arrêtés après une violente séquestration familiale liée à une moto volée
À Grand Yoff, deux frères ont été séquestrés et torturés par un groupe armé. La police a arrêté quatre suspects, dont le cerveau présumé de l’opération. Le parquet ouvre une enquête pour association...

THIÈS – Levée du corps de l’agent des Douanes Adama Ndiaye : hommage solennel à un soldat de l’économie

- 27/11/2025 - 0 Commentaire
THIÈS – Levée du corps de l’agent des Douanes Adama Ndiaye : hommage solennel à un soldat de l’économie
Une profonde tristesse a été notée ce jeudi dans la communauté douanière et l’ensemble des forces de défense et de sécurité, réunies pour la cérémonie de levée du corps de l’agent des Douanes Adama...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags