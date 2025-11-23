Grand Yoff : quatre suspects arrêtés après une violente séquestration familiale liée à une moto volée





Le 25 novembre, deux frères, le visage tuméfié et les vêtements ensanglantés, se sont présentés au commissariat de Grand Yoff avec leur sœur, relatant une attaque particulièrement brutale dont ils ont été victimes, rapporte L’Observateur.



Deux jours plus tôt, une dizaine d’hommes se serait introduite à leur domicile aux HLM Patte d’Oie. Dirigés par un individu présenté comme le chef d’un groupe surnommé « Bronsson », les assaillants étaient persuadés que l’aîné était impliqué dans le vol d’une moto. L’altercation a rapidement dégénéré en véritable expédition punitive.



Enlèvement et séquestration

Les agresseurs ont kidnappé l’aîné et l’ont transporté jusqu’au quartier Darou, supposée base du groupe, où il a été torturé pendant plusieurs heures. Il a subi :



des coups répétés,

l’application de gaz asphyxiant sous le nez,

des frappes au visage avec des objets contondants.

Le frère cadet, venu tenter de porter secours, a lui aussi été battu, avant d’être relâché par les assaillants.



Ultimatum et intervention policière

Le lendemain, le groupe est revenu poser un ultimatum : la moto devait être retrouvée, sinon « quelqu’un mourrait ». Face à cette menace, la famille s’est rendue au commissariat.



Alertés, les policiers ont déclenché une opération de ratissage qui a permis l’interpellation de quatre suspects, dont le cerveau présumé de la bande. Les mis en cause ont reconnu les violences, affirmant qu’ils voulaient uniquement récupérer la moto et « ne pas tuer ».



Suite judiciaire

Les quatre individus ont été placés en garde à vue et seront déférés ce matin au parquet du tribunal de Dakar. Ils font face à plusieurs chefs d’inculpation :



association de malfaiteurs,

tentative de meurtre,

coups et blessures volontaires,

usage de gaz asphyxiant.

L’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les complices encore en fuite.



dakaractu

