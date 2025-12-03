Un partenariat inédit entre Le Boulou et Thiès : le cyclisme au cœur d’un échange sportif et humain

Cette collaboration, née d’une volonté commune de renforcer les liens entre les deux clubs, s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale et dans la promotion du cyclisme.

Un programme d’échanges sportifs et techniques

Le partenariat prévoit la mise en place de nombreux échanges réguliers entre les deux clubs, notamment :

• Des stages sportifs croisés : des coureurs sénégalais seront accueillis au Boulou pour bénéficier d’un encadrement technique, de stages en montagne et d’un environnement d’entraînement professionnel ; des coureurs français pourront participer à des rassemblements et compétitions au Sénégal, notamment dans la région de Thiès.

• La participation à des compétitions des deux pays, avec possibilité d’intégrer temporairement les effectifs de l’un ou l’autre club lors de courses spécifiques.

• Un accompagnement sur la structuration des équipes, notamment sur le développement du cyclisme féminin, la préparation physique, la formation des entraîneurs et le suivi de la performance.

• Des échanges de matériel et une collaboration pour faciliter l’accès à des équipements adaptés aux besoins du cyclisme sénégalais.

Un partenariat humain et durable

Au-delà du simple volet sportif, cette coopération repose sur des valeurs fortes :

la solidarité, la transmission, l’ouverture culturelle et l’envie de développer le cyclisme comme vecteur d’éducation et d’émancipation.

Les deux clubs entendent construire un projet durable, permettant :

• la création de passerelles pour les jeunes cyclistes, avec des perspectives de progression internationale ;

• l’appui administratif, notamment pour faciliter l’obtention de visas lors des déplacements des athlètes ;

• la promotion du cyclisme au Sénégal, en lien avec la Fédération Sénégalaise de Cyclisme et la ligue de Thies;

• la valorisation du territoire du Boulou et de la ville de Thiès, unis autour d’un projet sportif d’envergure.

Une ambition commune : faire grandir le cyclisme des deux côtés

Pour les dirigeants, ce partenariat marque une étape importante.

« Nous voulons créer un pont sportif entre la France et le Sénégal, qui profite aux athlètes, aux clubs et à tout le cyclisme africain et européen. »

Du côté de Thiès, l’enthousiasme est partagé :

« Ce partenariat ouvre des perspectives inédites pour nos jeunes cyclistes et pour le développement de Vélo City Thiès. Ensemble, nous irons plus loin. »

Un projet qui ne fait que commencer, puisque le président du CC Le Boulou est venu participer au tour de la Casamance sous les couleurs de Vélo city Thies.

Avec cette collaboration, Le Boulou et Thiès posent les bases d’une relation forte, sportive et humaine, qui s’inscrit dans la durée et place le cyclisme au cœur d’une dynamique internationale positive.