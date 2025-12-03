Réorganisation militaire : le Vice-amiral Oumar Nade Wade nommé à la tête des forces armées





Le paysage militaire sénégalais connaît un changement important avec la nomination du Vice-amiral Oumar Nade Wade à la tête des forces armées, en remplacement du Général d’armée Mbaye Cissé. Cette décision, officialisée vendredi dernier par un décret du président Bassirou Diomaye Faye, marque une nouvelle étape dans la hiérarchie des armées, selon L’Enquête.



Le Général Mbaye Cissé, en poste depuis avril 2023, cède sa place à un officier disposant d’un long parcours au sein des forces navales et sur la scène internationale. Le Vice-amiral Wade avait été nommé Chef d’état-major de la Marine nationale en mars 2020, après le départ du contre-amiral Momar Diagne.



Avant ce retour à la tête des forces armées, il avait passé treize mois à la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement marin (HASSMAR), où il exerçait les fonctions de secrétaire général. Il a également dirigé la Commission nationale de gestion des frontières, renforçant son expérience stratégique.



Dans cette même dynamique, L’Enquête signale la nomination du Général de Division Philippe Henry Alfred Dia, Inspecteur général des Forces armées depuis 2022, au poste de sous-Chef d’état-major général des armées (sous-CEMGA).



Une autre décision concerne le Général Cheikhou Camara, actuel Conseiller défense auprès du Premier ministre, qui devient Chef de l’état-major particulier du président de la République.

