Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Réorganisation militaire : le Vice-amiral Oumar Nade Wade nommé à la tête des forces armées


Rédigé le Lundi 8 Décembre 2025 à 14:15 | Lu 117 fois Rédigé par


Le Vice-amiral Oumar Nade Wade succède au Général Mbaye Cissé à la tête des forces armées, dans une série de nouvelles nominations approuvées par le président Bassirou Diomaye Faye.


Réorganisation militaire : le Vice-amiral Oumar Nade Wade nommé à la tête des forces armées

 

Le paysage militaire sénégalais connaît un changement important avec la nomination du Vice-amiral Oumar Nade Wade à la tête des forces armées, en remplacement du Général d’armée Mbaye Cissé. Cette décision, officialisée vendredi dernier par un décret du président Bassirou Diomaye Faye, marque une nouvelle étape dans la hiérarchie des armées, selon L’Enquête.

Le Général Mbaye Cissé, en poste depuis avril 2023, cède sa place à un officier disposant d’un long parcours au sein des forces navales et sur la scène internationale. Le Vice-amiral Wade avait été nommé Chef d’état-major de la Marine nationale en mars 2020, après le départ du contre-amiral Momar Diagne.

Avant ce retour à la tête des forces armées, il avait passé treize mois à la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement marin (HASSMAR), où il exerçait les fonctions de secrétaire général. Il a également dirigé la Commission nationale de gestion des frontières, renforçant son expérience stratégique.

Dans cette même dynamique, L’Enquête signale la nomination du Général de Division Philippe Henry Alfred Dia, Inspecteur général des Forces armées depuis 2022, au poste de sous-Chef d’état-major général des armées (sous-CEMGA).

Une autre décision concerne le Général Cheikhou Camara, actuel Conseiller défense auprès du Premier ministre, qui devient Chef de l’état-major particulier du président de la République.




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags