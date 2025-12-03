Large victoire de l’AS Pikine face à Guédiawaye FC et fin d’une longue série négative





L’AS Pikine a vécu un moment fort dimanche au stade Léopold Sédar Senghor en s’offrant une victoire nette 3-0 contre Guédiawaye FC. Ce succès met fin à quatorze années sans victoire dans ce derby très attendu de la banlieue, disputé pour la sixième journée de Ligue 1.



Le public a répondu présent et l’ambiance est restée conviviale malgré la rivalité historique entre les deux formations. Dès l’entame, les Pikinois ont montré une meilleure organisation et une grande détermination. Mor Talla Faye a lancé la rencontre à la 17ᵉ minute, avant que Meissa Waly Dione ne double la mise à la 33ᵉ. Peu avant la pause, Ibrahima Dieng, surnommé “Pauleta”, a inscrit un troisième but à la 40ᵉ minute, mettant son équipe dans une position très favorable.



La seconde période a été maîtrisée par Pikine, qui a conservé son avantage en repoussant les quelques tentatives adverses. Avec ce résultat, l’AS Pikine totalise désormais neuf points après six journées et se rapproche des premières places. Guédiawaye FC, déjà en difficulté, reste dernier du classement et n’a toujours pas débloqué son compteur. Sa situation est également compliquée par le retrait d’un point lié à des faits survenus lors d’une rencontre précédente contre la SONACOS.



Cette victoire met un terme à une longue période sans succès dans ce derby pour l’AS Pikine et redonne un élan à ses ambitions en championnat. De son côté, Guédiawaye FC devra rapidement réagir pour éviter d’aggraver son retard.

