Mondial 2026 : Le Sénégal débutera face à la France dans le groupe I





Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, réalisé ce jeudi à Washington, a placé l’équipe nationale du Sénégal dans le groupe I, où elle retrouvera la France pour son premier match de la compétition prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada.



Ce duel rappelle leur précédente confrontation lors de l’édition 2002 au Japon et en Corée du Sud, remportée 1-0 par les Lions grâce à une réalisation de Pape Bouba Diop. Comme cette année-là, le Sénégal débutera son parcours face aux Bleus.



En plus de la France, les joueurs dirigés par Pape Thiaw auront pour adversaires la Norvège d’Erling Haaland et de Martin Odegaard, ainsi qu’une sélection issue du tournoi intercontinental de barrage opposant l’Iraq, la Bolivie et le Suriname.



Il s’agira de la quatrième participation du Sénégal à une phase finale de Coupe du Monde, après 2002, 2018 et 2022 — la troisième consécutive. Les Lions tenteront de surpasser leur parcours historique de 2002, bouclé en quarts de finale.



Lors du dernier mondial, en 2022 au Qatar, Sadio Mané et ses coéquipiers avaient été stoppés en huitième de finale par l’Angleterre.



Pour cette édition 2026, les 48 équipes engagées sont réparties en 12 groupes. Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, accéderont aux 16es de finale prévus du 28 juin au 3 juillet, avant les huitièmes programmés du 4 au 7 juillet.

