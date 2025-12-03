Budget 2026 : 728 milliards de francs CFA pour le ministère des Infrastructures





Le ministère des Infrastructures verra son budget 2026 s’élever à 728,427 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement (AE) et à 716,130 milliards de francs CFA en crédits de paiement (CP), suite à l’examen du projet de budget lundi à l’Assemblée nationale. Étant donné qu’il s’agit d’un département récemment créé, le rapport parlementaire note qu’“il n’est pas possible de comparer les variations annuelles des crédits”.



Le budget a été structuré par programme. Le programme dédié à l’équité territoriale et au développement des pôles reçoit 73,219 milliards de francs CFA en AE et 68,219 milliards en CP. Les infrastructures portuaires et aéroportuaires bénéficient de 12,610 milliards en AE et 8,565 milliards en CP.



Le programme consacré aux infrastructures routières et ferroviaires est doté des montants les plus élevés, avec 486,890 milliards en AE et 483,638 milliards en CP. Enfin, le volet relatif aux infrastructures sociales et administratives est estimé à 155,209 milliards en AE et crédits de paiement.



Ce budget illustre les priorités du ministère pour 2026, en mettant l’accent sur le développement territorial, le renforcement des infrastructures de transport et la modernisation des installations administratives et sociales.

