« Un malentendu » : une mairie des Bouches-du-Rhône mise en vente par erreur sur Le Bon Coin

Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 21:51 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

La mairie de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) est proposée à la vente sur Le Bon Coin au prix de 420 000 €. L’annonce immobilière, toujours en ligne ce mardi 14 octobre, vante une « très belle maison de ville ». Sauf qu’en réalité la municipalité ne cherche pas à vendre l’édifice, a assuré l’édile à « La Provence ».



La mairie de la petite commune de Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) est mise en vente sur le site Le Bon Coin, a repéré La Provence . Publiée le 2 septembre 2025, l’annonce en ligne propose l’édifice de 235 m2 au prix de 420 000 €. Sur la photo, on voit clairement la bâtisse et les drapeaux de la France accrochés à la façade.





Mais en réalité, la municipalité de Roquefort-la-Bédoule ne veut pas se séparer de son hôtel de Ville. « Je n’ai absolument aucune idée d’où cela sort. Il s’agit vraisemblablement d’un malentendu », s’est défendu le maire Marc Del Grazia. L’annonce était encore en ligne ce mardi 14 octobre 2025. « Je n’ai pas prévu de vendre quoi que ce soit », a martelé l’élu local.





L’offre a tapé dans l’œil de trente personnes, certainement attirées par le « calme » promis par l’annonce ou encore les « prestations de qualité » de la mairie. Selon l’annonce, cette « très belle maison de ville » compte trois chambres, une terrasse de 45 m2 exposée sud. Au rez-de-chaussée, il y aurait également « un local commercial local ».