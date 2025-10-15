Gérard, victime d’un rhinophyma : « Je ne pouvais plus embrasser ma femme, ni boire une pinte »

Le quotidien bouleversé par le rhinophyma :

Au fil des années, le nez de Gérard a grossi au point de pendre au-dessus de sa bouche, l’empêchant d’embrasser sa femme et même de boire une pinte de bière sans que son nez ne se couvre de mousse. Cette situation a profondément affecté sa confiance en lui, et il a fini par éviter les sorties publiques, craignant les regards et les moqueries, en particulier de la part des enfants.





Pendant longtemps, Gérard a consulté des médecins généralistes, sans que son problème ne soit pris au sérieux. C’est finalement grâce à l’insistance de sa femme, Carol, qu’il a consulté des spécialistes en esthétique à la clinique Ever Clinic de Glasgow. Les médecins ont alors décrit son cas comme étant « le plus avancé » qu’ils aient jamais rencontré.





Une intervention chirurgicale de plus de quatre heures a permis de retirer l’excès de tissu et de redonner à son nez une forme plus naturelle. Après l’opération, Gérard a retrouvé confiance en lui et peut à nouveau profiter de plaisirs simples de la vie : embrasser sa femme, sortir au restaurant ou boire une pinte entre amis.





Aujourd’hui, Gérard encourage toutes les personnes confrontées à des problèmes similaires à ne pas attendre pour chercher de l’aide. Selon lui, il existe des solutions efficaces pour améliorer la qualité de vie et retrouver confiance en soi.





Le parcours de Gérard est un exemple poignant des conséquences que peuvent avoir certaines affections dermatologiques sur la vie quotidienne. Grâce à la chirurgie et au soutien de ses proches, il a pu tourner la page et retrouver une vie sociale épanouie.

