Fièvre de la Vallée du Rift : un premier cas confirmé à Dakar, 196 cas recensés au Sénégal

L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 17:57 | Lu 51 fois Rédigé par


Un premier cas de Fièvre de la Vallée du Rift a été confirmé à Dakar. Le Sénégal compte 196 cas, dont 21 décès, selon le ministère de la Santé.


Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a confirmé, ce jeudi 16 octobre 2025, la présence d’un premier cas de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) dans la région de Dakar, précisément dans le district de Keur Massar. L’annonce a été faite dans le cadre du bilan hebdomadaire sur les épidémies en cours dans le pays.

Depuis le début de la flambée, le Sénégal a enregistré 196 cas confirmés, dont 21 décès et 147 guérisons. La région de Saint-Louis reste la plus touchée, avec 179 cas concentrés dans les districts de Richard-Toll (105 cas) et Saint-Louis (54 cas).

D’autres régions sont également concernées :

  • Matam compte 8 cas répartis entre Thilogne, Kanel, Ranérou et Matam ;

  • Louga enregistre 6 cas dans les districts de Linguère, Keur Momar Sarr et Sakal ;

  • Fatick signale 2 cas.

Le cas détecté à Dakar, bien que isolé pour l’instant, marque une extension inquiétante de l’épidémie vers la capitale.

Le ministère invite la population à consulter ses canaux officiels pour plus d’informations sur la Fièvre de la Vallée du Rift.

Mpox : situation stable à Dakar

Concernant la Mpox (anciennement variole du singe), le ministère a signalé 6 cas confirmés et 2 cas probables depuis le 22 août 2025, tous enregistrés à Dakar. Aucun décès n’a été signalé et 8 patients sont désormais guéris. Les services de santé maintiennent la surveillance épidémiologique, avec 22 contacts actuellement suivis.




