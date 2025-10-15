Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements


Rédigé le Jeudi 16 Octobre 2025 à 14:37 | Lu 47 fois Rédigé par


L’OFNAC dévoile un vaste scandale financier au Centre hospitalier de Saint-Louis, impliquant l’ex-directeur, son comptable et un prestataire. Le dossier est entre les mains du parquet.


Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a levé le voile sur de graves irrégularités au sein du Centre hospitalier régional de Saint-Louis. Dans un rapport publié en 2024, consulté par Libération, l’institution révèle l’existence d’un système organisé de malversations financières impliquant l’ancien directeur de l’établissement, son comptable principal… et un mécanicien basé à Dakar.

Une alerte anonyme à l’origine de l’enquête

L’enquête fait suite à une dénonciation anonyme reçue par l’OFNAC, mettant en cause l’ancien directeur pour détournement de fonds publics, manipulation de documents officiels et disparition de matériel médical. L’investigation, couvrant la période de janvier 2019 à mars 2022, a mis en évidence une gestion totalement opaque de l’établissement de santé.

Disparitions, contrats douteux et séjours injustifiés

Parmi les faits les plus marquants, l’OFNAC rapporte la disparition inexpliquée d’un appareil d’échographie reçu dans le cadre d’un partenariat international. De plus, un marché d’entretien de véhicules a été attribué sans appel d’offres à un mécanicien de Dakar, lequel a perçu un chèque de 2,13 millions de francs CFA sans fournir de prestation identifiable.

L’ancien directeur aurait également émis plusieurs ordres de mission en son propre nom, sans validation de l’autorité compétente, afin de séjourner régulièrement à Dakar aux frais de l’hôpital. Des comptes bancaires auraient par ailleurs été ouverts en dehors des procédures normales, leur gestion confiée au comptable principal.

Des accusations graves confirmées par l’enquête

Entre fin mai et début juin 2021, les enquêteurs ont mené une mission sur place, recueillant témoignages et pièces comptables. Leur conclusion est claire : de nombreux éléments indiquent des cas de fraude, de gestion abusive et de détournement de ressources publiques.

L’OFNAC retient les charges suivantes :

  • Contre l’ancien directeur : détournement de biens publics, escroquerie, faute de gestion, fraude fiscale, et non-respect des règles UEMOA en matière de paiements.

  • Contre l’agent comptable principal : complicité d’escroquerie, fraude fiscale, irrégularités dans le versement de primes et infractions aux règles bancaires.

  • Contre le mécanicien de Dakar : complicité dans ce système frauduleux.

Face à la gravité des faits, le dossier a été transmis au parquet spécialisé pour poursuite judiciaire.


dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias

Lat Soukabé Fall - 12/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Les jeunes derrière Badou Faye lancent officiellement leur mouvement de soutien à “Sénégal Bi Niu Bokk” de Barthélémy Dias
L’aile jeunesse thiessoise s’organise autour de Badou Faye pour renforcer l’ancrage territorial du mouvement citoyen de Barthélémy Dias, en présence du frère de l'ancien maire de Dakar. Le mouvement...

Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains

Lat Soukabé Fall - 08/10/2025 - 0 Commentaire
Rond-point de Diakhao à Thiès : désordre et insécurité menacent élèves et riverains
Le rond-point du passage à niveau de Diakhao, axe stratégique menant à la gouvernance, à la préfecture et au Comzone7, est devenu le théâtre quotidien de désordre, embouteillages et pagaille, au...

Actualités

Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements
L’OFNAC dévoile un vaste scandale financier au Centre hospitalier de Saint-Louis, impliquant l’ex-directeur, son comptable et un prestataire. Le dossier est entre les mains du parquet. L’Office...

Lancement d'une vaste opération de libération de la voie publique à Saint-Louis

- 16/10/2025 - 0 Commentaire
Lancement d'une vaste opération de libération de la voie publique à Saint-Louis
La commune de Saint-Louis lance une vaste opération de désengorgement sur la RN2 et la digue de Ndioloffène, pour libérer l’espace public et améliorer la circulation. Ce jeudi, une importante...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags