Scandale au Centre hospitalier de Saint-Louis : l’OFNAC dévoile un vaste réseau de détournements

L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a levé le voile sur de graves irrégularités au sein du Centre hospitalier régional de Saint-Louis. Dans un rapport publié en 2024, consulté par Libération , l’institution révèle l’existence d’un système organisé de malversations financières impliquant l’ancien directeur de l’établissement, son comptable principal… et un mécanicien basé à Dakar.

Une alerte anonyme à l’origine de l’enquête

L’enquête fait suite à une dénonciation anonyme reçue par l’OFNAC, mettant en cause l’ancien directeur pour détournement de fonds publics, manipulation de documents officiels et disparition de matériel médical. L’investigation, couvrant la période de janvier 2019 à mars 2022, a mis en évidence une gestion totalement opaque de l’établissement de santé.



Disparitions, contrats douteux et séjours injustifiés

Parmi les faits les plus marquants, l’OFNAC rapporte la disparition inexpliquée d’un appareil d’échographie reçu dans le cadre d’un partenariat international. De plus, un marché d’entretien de véhicules a été attribué sans appel d’offres à un mécanicien de Dakar, lequel a perçu un chèque de 2,13 millions de francs CFA sans fournir de prestation identifiable.



L’ancien directeur aurait également émis plusieurs ordres de mission en son propre nom, sans validation de l’autorité compétente, afin de séjourner régulièrement à Dakar aux frais de l’hôpital. Des comptes bancaires auraient par ailleurs été ouverts en dehors des procédures normales, leur gestion confiée au comptable principal.



Des accusations graves confirmées par l’enquête

Entre fin mai et début juin 2021, les enquêteurs ont mené une mission sur place, recueillant témoignages et pièces comptables. Leur conclusion est claire : de nombreux éléments indiquent des cas de fraude, de gestion abusive et de détournement de ressources publiques.



L’OFNAC retient les charges suivantes :



Contre l’ancien directeur : détournement de biens publics, escroquerie, faute de gestion, fraude fiscale, et non-respect des règles UEMOA en matière de paiements.

Contre l’agent comptable principal : complicité d’escroquerie, fraude fiscale, irrégularités dans le versement de primes et infractions aux règles bancaires.

Contre le mécanicien de Dakar : complicité dans ce système frauduleux.

Face à la gravité des faits, le dossier a été transmis au parquet spécialisé pour poursuite judiciaire.

