Un jeune homme de 18 ans manipulé par un commerçant de 36 ans : une affaire d’actes contre nature secoue Thiadiaye

Un lien de confiance détourné

Les faits remontent à 2019. Arrivé à Thiadiaye pour aider son frère dans le commerce, le jeune N. S. aurait croisé la route du commerçant I. Niane, connu dans la localité comme fournisseur de marchandises. Selon le plaignant, l’homme l’aurait approché sous couvert de spiritualité, lui proposant de l’aider à « se protéger » à travers des talismans mystiques.

« Il m’a dit qu’il me mettrait en rapport avec un vieux pour qu’il m’aide à me protéger. Un jour, il m’a remis deux bouteilles, l’une pour me laver et l’autre pour m’asperger avant d’aller au marché », a raconté N. S. à la barre.



Mais derrière cette apparente bienveillance se cachait, selon l’accusation, un processus d’influence et de domination.





Des rituels à la dérive sexuelle

Au fil du temps, les relations entre les deux hommes se sont intensifiées. Le commerçant aurait d’abord organisé des rencontres sexuelles impliquant une femme, avant de passer à des rapports exclusifs entre lui et le jeune.

« En un moment, c’était entre lui et moi seulement. Nous l’avons fait plusieurs fois », a reconnu N. S., visiblement éprouvé.



L’enquête a révélé l’existence d’une vidéo compromettante montrant le commerçant en train de pratiquer une fellation sur un homme. Interrogé sur cette preuve, I. Niane a d’abord tenté de nier, avant d’admettre, à voix basse, avoir eu des relations homosexuelles, tout en soutenant que la personne filmée n’était pas N. S..

Ce dernier affirme, au contraire, qu’il figure bien sur la vidéo.





Le parquet dénonce une « influence néfaste »

Pour le procureur, il ne fait aucun doute que le commerçant a abusé de sa position d’aîné et de sa réputation pour soumettre le jeune homme à son emprise.

« I. Niane a exercé une influence néfaste sur un garçon vulnérable. Il l’a manipulé sous couvert de protection mystique pour satisfaire ses désirs personnels », a soutenu le représentant du parquet.



Le ministère public a requis 5 ans de prison ferme et 1 million de FCFA d’amende contre le commerçant, et 2 ans fermes et 100 000 FCFA d’amende contre N. S., estimant que ce dernier, bien que victime d’influence, a participé aux faits reprochés.





La défense plaide la compassion

L’avocat d’I. Niane a tenté d’obtenir la clémence du tribunal, invoquant l’état psychologique de son client.

« Mon client a davantage besoin d’un suivi médical que d’une longue détention », a-t-il plaidé.



De son côté, Me Ayi, conseil du jeune N. S., a insisté sur son statut de victime.

« Ce garçon venait à peine d’entrer dans l’adolescence lorsqu’il a rencontré I. Niane. Il a été manipulé, influencé et abusé. La loi doit s’appliquer avec bienveillance. »





Un drame social et moral

L’affaire a profondément ému le public présent à l’audience. Pour de nombreux observateurs, elle illustre les dangers d’une foi naïve exploitée à des fins immorales, ainsi que la vulnérabilité de certains jeunes face à des figures d’autorité ou à des promesses mystiques.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le mardi 7 octobre 2025.

En attendant le verdict, Thiadiaye reste sous le choc de cette histoire, qui soulève des interrogations sur la protection des jeunes, les dérives des pratiques spirituelles et les limites du consentement dans des relations d’emprise.