Un jeune homme de 18 ans manipulé par un commerçant de 36 ans : une affaire d’actes contre nature secoue Thiadiaye
Rédigé le Mardi 30 Septembre 2025 à 17:28 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall
e Tribunal de grande instance de Mbour a examiné, mardi, une affaire sensible mettant en cause I. Niane, commerçant de 36 ans, et N. S., un jeune homme de 18 ans originaire de Touba. Tous deux sont poursuivis pour actes contre nature, dans un dossier mêlant manipulation spirituelle, emprise psychologique et rapports sexuels. Le délibéré est attendu pour le 7 octobre 2025.
Un lien de confiance détourné
Lat Soukabé Fall
Actualité à Thiès
Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier
Lat Soukabé Fall - 28/09/2025 - 0 Commentaire
Organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, le Cyber Campus de Thiès a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels du secteur...
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste ce jeudi 2 octobre
Rédaction - 30/09/2025 - 0 Commentaire
Le sélectionneur Pape Thiaw publiera ce jeudi la liste des Lions pour affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie en éliminatoires du Mondial 2026. Le sélectionneur national, Pape Thiaw,...
Khossanto : un véhicule renversé par les eaux après de fortes pluies, les passagers secourus
Rédaction - 30/09/2025 - 0 Commentaire
