Un jeune Sénégalais abattu à Ajaccio, la famille dénonce « un acte lâche et ignoble »

Selon le procureur d’Ajaccio, le policier aurait tenté de neutraliser le jeune homme après que celui-ci se soit montré menaçant envers des passants avec un couteau.

Trois balles ont été tirées, tuant Mouhamed sur le coup.



« Certes, il fallait le maîtriser, mais il était possible de viser des points non mortels, comme les bras ou les jambes. Le tuer ainsi, comme un animal, c’est lâche et ignoble », confie, la voix brisée, Moumar Gueye.



La famille insiste sur le caractère pacifique et sérieux de Mouhamed. Arrivé en France en 2020 avec un visa étudiant, il travaillait dans la restauration et avait obtenu un CDI. Ses proches évoquent un jeune homme « sans problème », marqué seulement par un court séjour à l’hôpital psychiatrique en 2024, lié au stress et au surmenage.



« Le jour même de sa mort, j’ai parlé avec son patron. Il m’a répondu : ‘C’est un jeune sérieux, travailleur, exemplaire.’ Parmi tous les employés, c’est le seul à avoir un CDI », explique son père.



Aucune plainte n’a encore été déposée, mais Moumar Gueye envisage de saisir la justice française pour homicide volontaire. Dans une lettre aux autorités sénégalaises, il demande au président Bassirou Diomaye Faye de « prendre ses responsabilités » et de l’aider à faire toute la lumière sur ce drame.



Pour la famille et les proches, ce drame était évitable, et il laisse un goût amer : « C’est un sentiment de dégoût et d’injustice », confie Moumar Gueye.

