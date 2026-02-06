Thiaroye : un grave accident de la circulation au petit matin et plusieurs blessés

Selon les premières informations, un véhicule de transport en commun a été impliqué dans un violent choc dont les causes restent à déterminer. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’ampleur de l’impact et l’état très endommagé du véhicule.





Alertés, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont rapidement rendus sur place pour secourir les victimes, sécuriser la zone et réguler la circulation, fortement perturbée aux heures de pointe.





Plusieurs blessés ont été évacués vers des structures sanitaires pour une prise en charge médicale. À ce stade, aucun bilan officiel n’a encore été communiqué par les autorités.





Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de l’accident et d’éventuelles responsabilités.

Ce nouvel accident remet au cœur du débat la question de la sécurité routière dans la banlieue dakaroise, où les accidents graves restent fréquents.

