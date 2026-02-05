Menu
Un homme trouve la mort après une attaque massive d’abeilles


Rédigé le Jeudi 5 Février 2026 à 16:42 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La localité de Ngouye est plongée dans la tristesse après un drame aussi rare que choquant. Un homme âgé de 42 ans a perdu la vie à la suite d’une attaque d’abeilles survenue dans des circonstances particulièrement éprouvantes.


Selon les témoignages recueillis, la victime se trouvait dans une zone rurale lorsqu’elle a été soudainement prise pour cible par un essaim d’abeilles. Surprise et paniquée, elle aurait tenté de s’échapper, sans succès. Les piqûres, nombreuses et violentes, ont rapidement provoqué son effondrement.
Alertés par les cris, des riverains ont tenté de lui porter secours, mais l’intensité de l’attaque et l’absence de moyens adaptés ont rendu toute intervention difficile. La victime a succombé avant d’être évacuée vers une structure sanitaire.
 
Ce drame relance les inquiétudes liées aux attaques d’abeilles, de plus en plus signalées en milieu rural, et pose la question de la prise en charge rapide des urgences dans ces zones souvent éloignées des services de secours.


