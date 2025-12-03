Un événement exceptionnel » : Trois frères deviennent pères le même jour, dans la même maternité

Rédigé par Lat Soukabé Fall

Leurs épouses ont donné naissance à quatre bébés au total, dans un hôpital israélien



L’hôpital de Ma’ayanei Hayeshua de Bnei Brak, en Israël, a été le théâtre d’un événement rarissime, mardi dernier. Trois frères sont ainsi devenus pères à seulement quelques heures d’intervalle, rapporte 124News. Selon le média local, les trois hommes se seraient retrouvés par hasard dans les couloirs de la maternité, pendant que leurs épouses étaient en train d’accoucher.



Deux des couples ont accueilli un bébé chacun tandis que le troisième a eu des jumeaux. Les grands-parents ont donc eu la joie de compter quatre nouveaux petits-enfants d’un coup !



« Dans notre salle d’accouchement, même une journée ordinaire peut devenir une histoire inoubliable », a fait savoir l’hôpital auprès d’Israel National News. « Aucune statistique n’aurait pu nous préparer à un moment aussi particulier », estime le centre médical qui a qualifié cette quadruple naissance d'« exceptionnelle ».





Selon i24News, le Ma’ayanei Hayeshua enregistre un nombre important de nouveau-nés chaque année mais la journée de mardi restera inoubliable pour tout le personnel soignant. « Cela nous a rappelé la magie qui se produit ici chaque jour », conclut l’hôpital.