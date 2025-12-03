Menu
Vague d’attaques nocturnes à Saly et Malicounda : nouveaux détails sur les opérations du groupe


Rédigé le Samedi 6 Décembre 2025 à 09:30 | Lu 60 fois Rédigé par


Dans la zone de Saly et Malicounda, plusieurs sites ont été ciblés dans la nuit de jeudi à vendredi. Des pertes financières importantes sont signalées et l’enquête se poursuit.


De nouvelles informations viennent compléter notre précédent reportage sur les événements survenus dans la nuit de jeudi à vendredi dans les zones de Saly et Malicounda. Entre 3h et 4h du matin, un groupe organisé a mené plusieurs actions rapides laissant derrière lui des pertes financières importantes et un profond climat d’inquiétude.

Selon les données recueillies par Dakaractu Mbour, les faits témoignent d’une préparation soigneuse.
La première intervention s’est déroulée à l’entrée de Saly, dans un restaurant doté d’une cave à vin. L’établissement, connu pour son activité intense, semble avoir été la cible prioritaire. Les individus se sont directement dirigés vers la caisse, emportant environ 1.100.000 FCFA ainsi que plusieurs téléphones. La précision de l’opération laisse penser à un repérage anticipé.

Quelques minutes plus tard, un dépôt de boissons situé près du croisement de Saly a été visé. Afin de se frayer un passage et empêcher toute résistance, deux détonations de sommation ont été signalées. Après effraction et fouille rapide, une somme estimée à 2.000.000 FCFA a été emportée.

Une troisième action a ensuite été enregistrée, cette fois dans une boulangerie de Malicounda, dans la continuité de cette série d’opérations menées en très peu de temps.

Alertées, les forces de sécurité ont aussitôt réagi en mobilisant la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), déployée pour sécuriser les lieux et procéder à un ratissage de la zone.

À ce stade, le groupe reste introuvable et aucune interpellation n’a encore été rapportée.

dakaractu




