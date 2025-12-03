Le décret de Bassirou Diomaye Faye qui rebat les cartes à la Primature

Le décret réaménage en profondeur le fonctionnement des services du Premier ministre. Parmi les nouveautés marquantes :

Création d’un poste de directeur de cabinet adjoint ;



Nomination d’un secrétaire d’État chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement ;



Possibilité pour Sonko de mobiliser davantage de conseillers techniques ;



Mise en place d’une cellule dédiée à la préparation du Conseil des ministres, une première qui renforce la mécanique décisionnelle autour du chef du gouvernement.



Pour de nombreux observateurs, ces changements donnent l’impression d’un renforcement concret de la marge de manœuvre d’Ousmane Sonko. Sur les réseaux sociaux, certains militants du Pastef parlent même de « victoire » de leur leader dans le bras de fer qui l’oppose au président Faye, un différend né autour de la gouvernance de la coalition « Diomaye Président ».



Mais en coulisses, des universitaires et spécialistes du droit public tempèrent l’enthousiasme. Pour eux, il ne s’agit que d’une réorganisation administrative, un ajustement technique visant à rendre la Primature plus efficace, sans réel impact sur le partage du pouvoir.



« Le président n’a abandonné aucune de ses prérogatives constitutionnelles », souligne un politologue dakarois, convaincu que ce décret vise avant tout à décrisper la situation au sommet de l’État.



Dans cette lecture, Bassirou Diomaye Faye cherche davantage à préserver l’équilibre institutionnel qu’à céder du terrain. Le message serait clair : la collaboration avec Ousmane Sonko peut se poursuivre, mais dans un cadre où la Constitution demeure le garde-fou ultime.



Cette décision intervient dans un contexte où les tensions entre les deux hommes, pourtant liés par une histoire politique et personnelle singulière, alimentent les discussions depuis un mois. Le débat autour du leadership de la coalition au pouvoir a exposé publiquement des divergences que beaucoup soupçonnaient en privé.



Ce décret, en modifiant l’architecture de la Primature, apparaît ainsi comme un signal à double lecture :



une main tendue au Premier ministre

​mais aussi un rappel discret de la hiérarchie institutionnelle.



Reste à savoir si ce réaménagement contribuera réellement à apaiser le climat politique… ou s’il ouvrira un nouveau chapitre dans un duel silencieux mais bien réel au sommet de l’État.

