Selon les informations rapportées par la presse, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 17 au 18 juillet, aux alentours du marché HLM, un lieu où certaines personnes sans domicile trouvent parfois refuge pour passer la nuit.





D’après le récit de la victime présumée, celle-ci dormait lorsqu’elle aurait été réveillée par une situation inhabituelle. À son réveil, l’adolescent aurait découvert le suspect à proximité. Pris de panique, il aurait alors alerté les personnes présentes dans les environs.



Alertés par les cris et les appels à l’aide, des riverains seraient intervenus rapidement. Un certain A. Konté, aidé par d’autres personnes présentes sur les lieux, aurait réussi à maîtriser le suspect avant l’arrivée des forces de l’ordre.





L’homme a ensuite été conduit au commissariat de Biscuiterie/HLM où une procédure judiciaire a été ouverte. Il est poursuivi pour des faits présumés d’atteinte sexuelle sur mineur.





Les enquêteurs devront désormais établir les circonstances exactes de cette affaire, recueillir les différents témoignages et déterminer les responsabilités. Comme dans toute procédure judiciaire, le suspect bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à une décision définitive de la justice.





Cette affaire relance également le débat sur la situation des personnes sans domicile fixe dans les grandes villes, notamment celles qui vivent dans des conditions précaires et sans encadrement social.





Le dossier est désormais entre les mains de la justice, qui devra faire toute la lumière sur les événements survenus cette nuit-là au marché HLM.

