L’affaire remonte à juin 2022, dans le quartier Liberté de Mbour. Selon les éléments du dossier, la jeune femme, qui habitait à proximité de la concession du chauffeur, se serait rendue dans la chambre de ce dernier au lendemain de la fête de Korité.





D’après les accusations portées contre A. Diop, la jeune femme aurait été victime de rapports sexuels imposés. Quelques jours plus tard, une altercation entre les deux voisins aurait provoqué l’éclatement de l’affaire. Après cet incident, la victime présumée aurait raconté à sa mère avoir été agressée par le chauffeur.





Alors que la famille de la jeune femme envisageait de saisir les autorités, A. Diop aurait décidé de déposer une plainte pour diffamation contre sa voisine.





Mais l’enquête ouverte par les forces de l’ordre a finalement conduit les enquêteurs à examiner les accusations de viol formulées contre lui. Le chauffeur, initialement plaignant, s’est retrouvé au centre de la procédure judiciaire avant d’être arrêté et placé sous mandat de dépôt en juin 2022.



À la barre, A. Diop a maintenu sa version des faits. Il affirme que la jeune femme lui aurait fait des avances et que les relations sexuelles étaient acceptées par les deux parties.





Le chauffeur conteste également la déficience mentale attribuée à la jeune femme et assure qu’il n’a jamais exercé de contrainte ni de violence.



Absente lors du procès, la jeune femme avait livré sa version lors de l’enquête. Selon ses déclarations, le chauffeur l’aurait attirée dans sa chambre sous un prétexte, avant de fermer la porte et de lui imposer des rapports sexuels. Elle aurait également évoqué des menaces pour l’empêcher de parler à sa famille.





Ces accusations constituent un élément central du dossier présenté devant la Chambre criminelle.



Pour le ministère public, les circonstances de l’affaire démontrent la responsabilité de l’accusé. Le procureur estime notamment que le chauffeur connaissait la situation de vulnérabilité de la jeune femme et aurait profité de son état.





Le parquet a ainsi requis 15 ans de réclusion criminelle contre A. Diop.





La Chambre criminelle de Mbour doit rendre son verdict le 21 août 2026. Jusqu’à cette décision, l’accusé demeure présumé innocent conformément à la loi.

