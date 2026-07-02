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Nouvelle Ville de Thiès : des documents falsifiés sèment l'inquiétude


Rédigé le Jeudi 2 Juillet 2026 à 19:03 | Lu 79 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Direction générale de la réglementation des constructions et de l'habitat (DGRCH) a lancé une alerte à l'attention des citoyens concernant la circulation d'un faux document relatif à l'acquisition de parcelles viabilisées dans la Nouvelle Ville de Thiès.


Nouvelle Ville de Thiès : des documents falsifiés sèment l'inquiétude

Dans un communiqué, la DGRCH précise qu'un document portant ses références administratives circule frauduleusement afin de tromper d'éventuels acquéreurs. L'administration dément formellement être à l'origine de ce document et appelle les populations à la plus grande vigilance.
 

Les autorités recommandent à toute personne souhaitant acquérir une parcelle de vérifier systématiquement l'authenticité des documents auprès des services compétents avant d'engager des démarches ou d'effectuer un paiement.
 

La DGRCH rappelle que les auteurs de faux documents et les personnes impliquées dans des opérations de fraude foncière s'exposent à des poursuites judiciaires. Elle invite également toute victime ou témoin d'une tentative d'escroquerie à saisir rapidement les autorités compétentes.
 
Cette mise en garde intervient dans un contexte où les arnaques liées au foncier se multiplient, poussant l'administration à renforcer les actions de sensibilisation pour protéger les citoyens contre les réseaux d'escroquerie.




Lat Soukabé Fall

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