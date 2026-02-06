Menu
Un étudiant ivre au volant tue une dame


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 11:45 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave accident de la circulation a endeuillé le quartier huppé des Almadies.
Un étudiant, visiblement en état d’ébriété, a mortellement percuté une dame après avoir perdu le contrôle de son véhicule.


Les faits se sont produits tard dans la nuit, sur un axe très fréquenté.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur roulait à vive allure.
Sous l’effet de l’alcool, il aurait dérapé avant de heurter violemment la victime.
La dame, touchée de plein fouet, n’a pas survécu à ses blessures.
 

Les secours, rapidement alertés, n’ont pu que constater le décès.
Le conducteur, lui, a été interpellé sur place par les forces de l’ordre.
Des tests ont confirmé un taux d’alcoolémie élevé, aggravant considérablement son cas.
 

Ce drame relance une fois de plus le débat sur l’alcool au volant.
Malgré les campagnes de sensibilisation, les comportements irresponsables persistent.
Pour les riverains, ce type d’accident devient de plus en plus fréquent.
 

La famille de la victime est plongée dans une douleur indescriptible.
Une vie fauchée brutalement, pour une faute qui aurait pu être évitée.
Sur les réseaux sociaux, l’indignation est générale.
 

Le mis en cause devra répondre de ses actes devant la justice.
Il risque de lourdes sanctions pénales, compte tenu des circonstances aggravantes.
Ce nouveau drame rappelle l’urgence de renforcer la prévention routière.
Car au-delà des chiffres, ce sont des familles entières qui sont brisées.



Lat Soukabé Fall

