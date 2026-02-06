Menu
Universités sénégalaises : des organisations de droits humains alertent après les événements à l’UCAD


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 16:36 | Lu 48 fois Rédigé par


Des organisations de défense des droits humains dénoncent l’intervention des forces de sécurité à l’UCAD et appellent à une enquête indépendante et au dialogue.


Plusieurs organisations engagées dans la défense des droits humains ont fait part de leur profonde préoccupation face à la montée des tensions observée dans les universités publiques du Sénégal, notamment à la suite des faits enregistrés à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

Dans une déclaration commune, Article 19 Sénégal/Afrique de l’Ouest, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), AfrikaJom Center, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal ont fermement dénoncé l’intervention des forces de sécurité survenue le lundi 9 février 2026 au sein du campus de l’UCAD. Selon ces organisations, le recours jugé excessif à la force a entraîné la mort de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba et occasionné plusieurs blessés.

Les signataires réclament l’ouverture sans délai d’une enquête indépendante, impartiale et transparente afin d’éclaircir les circonstances exactes de ce décès. Ils demandent également que les responsabilités soient clairement établies et que les personnes mises en cause répondent de leurs actes dans le respect des règles d’un procès équitable et des principes de l’État de droit.

En outre, les organisations plaident pour le retrait des forces de sécurité des espaces universitaires, la remise en liberté des étudiants interpellés et l’application rigoureuse des franchises universitaires prévues par la loi n°94-79 du 24 novembre 1994.

Elles invitent enfin les autorités sénégalaises à ouvrir un cadre de concertation inclusif avec l’ensemble des acteurs concernés autour de la réforme annoncée du système d’attribution et de paiement des bourses, estimant que le dialogue constitue la seule option viable pour prévenir de nouvelles tensions dans le milieu universitaire.




