Décès d’un étudiant à l’UCAD : des étudiants en médecine de Bambey manifestent à Diourbel





Des étudiants du département de médecine de l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB) ont organisé, mardi à Diourbel, une manifestation pour réclamer justice à la suite du décès de leur camarade Abdoulaye Ba, survenu lors d’échauffourées à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



Le rassemblement s’est tenu devant les locaux du département de médecine, situés à la périphérie de la ville de Diourbel. Il a toutefois été rapidement dispersé par les forces de police présentes sur les lieux.



S’exprimant devant ses camarades vêtus de blouses blanches, Gora Ndiaye, étudiant en troisième année de médecine, a affirmé que les manifestants réclamaient justice pour Abdoulaye Ba. De son côté, Matar Diaw, étudiant en sixième année de médecine, a regretté le climat qui prévaut actuellement dans les universités du pays. Il a appelé les autorités à respecter leurs engagements, à préserver les acquis et à œuvrer pour la stabilité du système universitaire.



Pour rappel, Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de licence en médecine, a perdu la vie lundi lors d’affrontements avec les forces de l’ordre. Les incidents se sont produits à l’intérieur de l’université, sur l’avenue Cheikh-Anta-Diop et sur la corniche ouest de Dakar.



Les étudiants dénoncent notamment la fermeture des restaurants universitaires ainsi qu’une réforme portant sur les bourses d’études. Des mouvements de contestation similaires ont également été signalés dans d’autres universités publiques du pays, notamment à Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor.

