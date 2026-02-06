Les Ciments du Sahel fêtent l’excellence à Thiès : de 9 élèves à 423 lauréats, un engagement éducatif qui grandit

Lancée il y a plusieurs années, la fête de l’excellence des Ciments du Sahel récompensait initialement 9 élèves seulement. Cette initiative pionnière, bien que modeste, avait pour ambition de reconnaître les efforts des jeunes les plus méritants du département et de mettre en lumière l’importance de l’éducation dans le développement local.

Aujourd’hui, cette même fête a pris une ampleur remarquable, avec 423 élèves récompensés, un chiffre qui traduit à la fois la croissance de l’entreprise et sa volonté de toucher un nombre toujours plus grand d’apprenants. Ces récompenses ne sont pas seulement symboliques : elles incluent des distinctions honorifiques, des fournitures scolaires et parfois des bourses, offrant un soutien concret aux familles et aux établissements scolaires.



L’organisation de cette fête ne se fait pas en vase clos. Les Ciments du Sahel travaillent en étroite collaboration avec l’Inspection de l’Enseignement et de la Formation (IEF), garantissant que la sélection des lauréats repose sur des critères objectifs de mérite et de performance. Ce partenariat officialise l’événement et renforce son impact pédagogique, en soulignant l’importance de l’implication des entreprises dans le soutien à l’éducation.



L’un des objectifs majeurs de la fête de l’excellence est de stimuler une saine émulation scolaire. En récompensant les élèves les plus performants, CDS envoie un message clair : le travail, la discipline et la persévérance sont reconnus et valorisés. Les organisateurs soulignent que ces moments de reconnaissance contribuent à améliorer les résultats scolaires et encouragent les élèves à continuer leurs efforts malgré les difficultés.





Les familles et les enseignants y voient également une source de motivation : la fête de l’excellence met en lumière le rôle des encadreurs pédagogiques et la valeur de l’accompagnement familial dans la réussite scolaire. C’est un rendez-vous qui valorise non seulement l’élève, mais aussi tout l’écosystème éducatif local.



Pour CDS, cette initiative s’inscrit dans une démarche durable de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). En investissant dans la jeunesse, l’entreprise ne se contente pas de promouvoir l’éducation : elle contribue à la construction d’un capital humain solide, capable de participer au développement économique et social de la région. La fête de l’excellence est donc à la fois un événement festif et un levier stratégique de développement communautaire.



Si CDS est saluée pour son soutien à l’éducation, la vie interne de l’entreprise est également marquée par des défis liés au dialogue social. L’organisation des élections des délégués du personnel, ainsi que certaines revendications sur les conditions de travail, illustrent l’importance pour l’entreprise de maintenir un climat social apaisé. La direction s’efforce de conjuguer performance industrielle, bien-être des employés et responsabilité sociale pour assurer une cohésion durable entre les différentes parties prenantes.



Au fil des années, les Ciments du Sahel ont démontré qu’une entreprise peut être à la fois moteur économique et acteur social. La fête de l’excellence à Thiès est devenue un symbole : elle incarne l’idée qu’investir dans l’éducation, reconnaître le mérite et soutenir la jeunesse est un investissement dans l’avenir. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : de 9 élèves récompensés à ses débuts, l’événement célèbre aujourd’hui 423 lauréats, preuve que l’engagement citoyen peut croître avec la vision et la constance.





À travers cette initiative, CDS montre que la réussite industrielle et l’impact social ne sont pas incompatibles, et que le soutien aux jeunes talents est un levier essentiel pour le développement durable de la région et du pays tout entier.

