Un éleveur interpellé avec 56 kg de cannabis

Selon des sources sécuritaires, le suspect faisait l’objet d’une surveillance discrète depuis plusieurs jours. Les enquêteurs avaient en effet des soupçons sur l’existence d’un réseau structuré opérant dans la zone. La perquisition menée a permis de découvrir une quantité impressionnante de cannabis, soigneusement emballée et prête à être écoulée.





D’après les premiers éléments de l’enquête, l’homme utilisait son activité d’éleveur comme couverture pour mener ses opérations illicites. La marchandise devait être distribuée dans plusieurs quartiers de la banlieue dakaroise, notamment à Keur Massar et dans les environs.





Cette saisie est considérée comme un coup dur porté aux trafiquants locaux. Elle témoigne également de l’évolution des méthodes utilisées par les réseaux criminels, qui n’hésitent plus à se dissimuler derrière des activités apparemment licites.





Placée en garde à vue, la personne interpellée sera prochainement déférée devant le parquet. Elle devra répondre de faits liés au trafic et à la détention de drogue. Parallèlement, les forces de sécurité poursuivent leurs investigations afin d’identifier d’éventuels complices et démanteler l’ensemble du réseau.





Cette affaire met une nouvelle fois en lumière l’ampleur du trafic de cannabis dans certaines localités du pays. Les autorités réaffirment leur ferme détermination à combattre ce fléau, souvent à l’origine d’insécurité, de violence et de délinquance.





À Keur Massar, la population a salué l’intervention des forces de l’ordre, perçue comme un signal fort envoyé aux réseaux criminels. La lutte contre la drogue demeure plus que jamais une priorité nationale.

