Un autre étudiant de l’UCAD décède


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 11:39 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La communauté universitaire sénégalaise est de nouveau frappée par un drame.
Un étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a perdu la vie dans un accident de la circulation à Yang-Yang.


Le drame est survenu alors qu’il rentrait du Gamou de Mboula, un événement religieux majeur.

Selon les premières informations, le jeune homme se trouvait à bord d’un véhicule transportant plusieurs passagers. En cours de route, le véhicule aurait été impliqué dans un accident aux circonstances encore floues. La violence du choc n’a laissé aucune chance à l’étudiant.

Alertés, les secours se sont rapidement rendus sur les lieux. Malgré leur intervention, le décès a été constaté sur place.
Les autres occupants du véhicule ont été pris en charge.

La nouvelle a provoqué une vive émotion au sein de l’UCAD. Camarades et enseignants décrivent un étudiant calme, respectueux et engagé dans ses études.
Son décès intervient dans un contexte déjà marqué par plusieurs drames touchant le milieu universitaire.

Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances se multiplient. Des étudiants dénoncent l’état des routes et l’insécurité routière persistante.
Ils appellent les autorités à renforcer les mesures de prévention.

La famille du défunt, profondément éprouvée, s’est rendue à Yang-Yang pour les formalités. L’inhumation est prévue dans son village natal.
Une disparition brutale qui relance le débat sur la sécurité des déplacements lors des grands rassemblements religieux.



Lat Soukabé Fall

