Un couple customise sa Rolls-Royce en l’honneur de son chien

Dans le vaste répertoire de notre passion automobile, Rolls-Royce occupe une place de choix, en raison du raffinement dont fait preuve la marque dans absolument tous les domaines. Mécanique, sensations de conduite, et bien sûr souci du détail. Nous sommes en général en pâmoison à chaque fois que Rolls-Royce nous montre un intérieur spécial, en admiration devant le talent des artisans, notamment en marqueterie, qui réussissent en plus à innover, à utiliser des techniques traditionnelles pour obtenir des habillages totalement inédits. Cette fois encore, ces artisans se sont surpassés. Mais il y a un « mais » à notre admiration…



Car comme le montrent les images, la source d’inspiration du couple commanditaire de cette voiture est Bailey, le croisé Labrador-Golden Retriever. Entre les sièges arrière, il y a son portrait, réalisé en marqueterie, au moyen de 180 pièces de bois, de 22 teintes différentes. Ce seul portrait a demandé quatre mois de travail.



Et ce n’est pas tout, puisque la teinte de la carrosserie et celle du cuir ont été minutieusement élaborées pour imiter le pelage du brave toutou.



Oui, malgré notre goût pour les voitures superlatives (autant que pour les petites autos essentielles d’ailleurs), nous avons du mal à comprendre une telle dépense pour honorer le chien de la famille. Mais au fond, pourquoi cette Rolls nous choque-t-elle plus qu’une autre dont l’intérieur s’inspire de la voie lactée, ou d’un signe astrologique chinois ?