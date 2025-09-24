En faisant le ménage, elle tombe sur des billets de loterie oubliés et empoche…. 100 000 $

Rédigé le Vendredi 3 Octobre 2025 à 21:19 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

Aux États-Unis, une femme a découvert un billet de loterie gagnant oublié chez elle dans un placard. À sa grande surprise, elle a remporté le jackpot de 100 000 $, soit plus de 85 000 €, mais a indiqué ne pas encore savoir comment elle allait dépenser son gain.



Elle a « failli tomber dans les pommes » en apprenant la nouvelle. Une habitante de Virginie (États-Unis) a trouvé des jeux à gratter abandonnés dans un placard en faisant le ménage chez elle. Après avoir gratté le ticket en question, Alfreda Hawkins a découvert qu’elle venait de remporter 100 000 $, rapporte le Miami Herald vendredi 26 septembre 2025. C’est-à-dire l’équivalent de quelque 85 000 €.



Dernière gagnante du Extreme Cash

« C’était incroyable ! », s’est réjouie l’heureuse élue, Alfreda Hawkins, citée dans un communiqué de la loterie de Virginie. Elle a touché le pactole grâce à un ticket Extreme Cash retrouvé dans une boîte. Elle se l’était procurée à Richmond (États-Unis). La date d’achat n’a pas été précisée, indique le média américain People . Il s’agissait du troisième et dernier gros lot d’Extreme Cash. Le jeu est désormais clos.



La grande gagnante a confié ne pas encore savoir comment elle allait profiter de sa nouvelle fortune. Quelques semaines plus tôt, un habitant de Melbourne (Australie), avait lui aussi retrouvé par hasard un vieux ticket de loto oublié dans ses affaires. Il avait ainsi empoché un million de dollars australiens, soit environ 550 000 €. Une surprise de taille pour celui qui était initialement à la recherche… de son passeport.