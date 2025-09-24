Menu
Interpellation à l’AIBD : l’ancien ministre Pape Malick Ndour interdit de sortie du territoire


Rédigé le Dimanche 5 Octobre 2025 à 10:36 | Lu 97 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été interpellé dans la nuit du samedi 4 octobre à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), alors qu’il s’apprêtait à embarquer sur un vol de Royal Air Maroc à destination de Casablanca.


Selon une source proche du dossier, l’ancien membre du gouvernement a été discrètement escorté par quatre agents de police hors de l’aéroport, vers une destination non révélée.
Cette interpellation, survenue dans un contexte politique tendu, a immédiatement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Mais de nouveaux éléments sont apparus ce dimanche 5 octobre. D’après les informations de Battu Degg TV, plateforme animée par Ba Diakhaté, proche du parti Alliance pour la République (APR), la situation du responsable politique a évolué.
« Pape Malick Ndour est rentré chez lui. On lui a notifié verbalement son interdiction de sortie du territoire et une convocation de la section de recherches pour le lundi 6 octobre 2025 », a rapporté la chaîne en ligne.

Ainsi, contrairement aux premières informations qui faisaient état d’une détention, Pape Malick Ndour a été libéré, mais placé sous une mesure d’interdiction de voyager. Il devra se présenter lundi devant les enquêteurs pour être entendu dans le cadre d’une enquête dont les contours restent, pour l’instant, non précisés.



Lat Soukabé Fall

