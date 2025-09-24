Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier


Rédigé le Dimanche 28 Septembre 2025 à 14:19 | Lu 50 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès

Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, le Cyber Campus de Thiès a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels du secteur immobilier. L’événement, organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès, a rassemblé promoteurs, agents immobiliers, gestionnaires de biens et autres acteurs du marché, autour d’un programme complet visant à renforcer leurs compétences et à promouvoir des pratiques professionnelles responsables et structurées.


Durant ces deux journées, les participants ont suivi des sessions de formation sur plusieurs thèmes essentiels :

  • La réglementation immobilière et les obligations légales des acteurs du secteur ;

  • La gestion et la valorisation des biens immobiliers ;

  • Les nouvelles tendances du marché et l’innovation dans l’immobilier ;

  • Les techniques de négociation et de relation client, pour améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients.

À la fin de l’atelier, tous les participants ont reçu des attestations de participation, symbole de leur engagement à appliquer les bonnes pratiques et à contribuer au développement d’un marché immobilier plus performant et transparent à Thiès.

Elhadji Mor Gueye Sope Nabi, président de l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès, a déclaré :
« Nous voulons développer le secteur et permettre à nos acteurs locaux de mieux structurer leurs activités pour un marché immobilier plus performant et transparent. »

Khadim Samb, acteur du secteur, a ajouté :
« La formation est venue à son heure. Elle répond à un réel besoin de renforcement des compétences et de professionnalisation des acteurs. Nous en avions grandement besoin pour améliorer nos pratiques et répondre aux exigences du marché. »

L’Association a également lancé un appel à tous les acteurs du secteur immobilier :
« Nous invitons tous les promoteurs, agents, gestionnaires et partenaires à s’impliquer dans ce processus de formation continue. Ensemble, nous pouvons construire un marché plus structuré, professionnel et transparent, au bénéfice de toute la région de Thiès. »

L’atelier a offert une occasion précieuse d’échanges, de réseautage et de partage d’expériences, permettant la création de partenariats et la mutualisation des bonnes pratiques. Les organisateurs espèrent que ce type d’initiative deviendra récurrent afin d’accompagner la croissance urbaine et le développement durable du secteur immobilier local.

En conclusion, cette formation illustre la volonté de l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès de renforcer les capacités des professionnels et de mobiliser tous les acteurs pour un marché immobilier plus solide et harmonieux. Les participants repartent motivés, mieux outillés et déterminés à mettre en pratique les enseignements reçus.



Lat Soukabé Fall

