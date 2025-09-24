Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier

Durant ces deux journées, les participants ont suivi des sessions de formation sur plusieurs thèmes essentiels :



La réglementation immobilière et les obligations légales des acteurs du secteur ;

La gestion et la valorisation des biens immobiliers ;

Les nouvelles tendances du marché et l’innovation dans l’immobilier ;

Les techniques de négociation et de relation client, pour améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients.

À la fin de l’atelier, tous les participants ont reçu des attestations de participation, symbole de leur engagement à appliquer les bonnes pratiques et à contribuer au développement d’un marché immobilier plus performant et transparent à Thiès.



Elhadji Mor Gueye Sope Nabi, président de l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès, a déclaré :

« Nous voulons développer le secteur et permettre à nos acteurs locaux de mieux structurer leurs activités pour un marché immobilier plus performant et transparent. »



Khadim Samb, acteur du secteur, a ajouté :

« La formation est venue à son heure. Elle répond à un réel besoin de renforcement des compétences et de professionnalisation des acteurs. Nous en avions grandement besoin pour améliorer nos pratiques et répondre aux exigences du marché. »



L’Association a également lancé un appel à tous les acteurs du secteur immobilier :

« Nous invitons tous les promoteurs, agents, gestionnaires et partenaires à s’impliquer dans ce processus de formation continue. Ensemble, nous pouvons construire un marché plus structuré, professionnel et transparent, au bénéfice de toute la région de Thiès. »



L’atelier a offert une occasion précieuse d’échanges, de réseautage et de partage d’expériences, permettant la création de partenariats et la mutualisation des bonnes pratiques. Les organisateurs espèrent que ce type d’initiative deviendra récurrent afin d’accompagner la croissance urbaine et le développement durable du secteur immobilier local.



En conclusion, cette formation illustre la volonté de l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès de renforcer les capacités des professionnels et de mobiliser tous les acteurs pour un marché immobilier plus solide et harmonieux. Les participants repartent motivés, mieux outillés et déterminés à mettre en pratique les enseignements reçus.

