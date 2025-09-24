Australie : Ils découvrent un serpent très venimeux dans leur boîte à pizza

Vous prendrez bien un supplément venin sur votre pizza ? Ce n’est pourtant pas ce qu’a demandé une famille australienne en passant sa commande il y a quelques jours, à Buderim. Ces habitants ont en effet découvert un long serpent dissimulé dans la boîte cartonnée de leur pizza, rapporte le site People. Heureusement, ils avaient déjà consommé le produit et le reptile s’était glissé par la suite dans la boîte, déposée dans la cuisine à côté de la poubelle.





La famille a fait appel à Dan, un « attrapeur » de serpents et autres nuisibles professionnel. Celui-ci a posté sur les réseaux sociaux la vidéo de son intervention. Sur les images, on peut le voir s’emparer avec les mains d’un serpent noir à ventre rouge, une espèce répandue dans le pays. Il le glisse ensuite dans un sac pour le relâcher à l’extérieur.



Pas de grand danger pour l’homme

Le serpent noir à ventre rouge est très venimeux mais ne cause généralement pas de décès après une morsure. « Ce n’est certainement pas le plus gros serpent, mais il est en bonne santé, a constaté le spécialiste. Mais vous n’avez probablement pas envie de l’avoir dans votre maison ! »





En janvier dernier, un Australien a fait appel à l’association Reptile Relocation Sydney après avoir constaté la présence de quelques reptiles dans son jardin. Au final, ce sont cinq femelles adultes et 97 bébés qui ont été capturés ! Alors que la loi du pays oblige à ne pas relâcher les serpents à plus de 20 km de leur lieu de découverte, ces spécimens ont finalement été conduits dans un lieu isolé.