5 enfants grièvement blessés dans un accident à Djender

Selon les premiers éléments, le chauffeur d’un car Ndiaga-Ndiaye transportant des supporters pour la finale de la coupe du maire de Djender, aurait perdu le contrôle du véhicule. L’ambiance festive et les démonstrations carnavalesques, caractéristiques des derbys lors des Navétanes, semblent avoir contribué à une conduite marquée par l’indiscipline.



C’est dans ce contexte que le car a violemment heurté un groupe de cinq enfants, provoquant de graves blessures. Les victimes ont été immédiatement évacuées vers un hôpital par les services de secours.



Après l’accident, le chauffeur aurait pris la fuite, laissant derrière lui une scène de chaos et de douleur. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour retrouver le conducteur et déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique.

