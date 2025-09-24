Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

5 enfants grièvement blessés dans un accident à Djender


Rédigé le Samedi 4 Octobre 2025 à 21:33 | Lu 42 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Cinq enfants ont été grièvement blessés, dont deux dans un état critique, suite à un accident survenu ce samedi après-midi 4 octobre 2024 à Djender, dans le département de Thiès.


5 enfants grièvement blessés dans un accident à Djender

Selon les premiers éléments, le chauffeur d’un car Ndiaga-Ndiaye transportant des supporters pour la finale de la coupe du maire de Djender, aurait perdu le contrôle du véhicule. L’ambiance festive et les démonstrations carnavalesques, caractéristiques des derbys lors des Navétanes, semblent avoir contribué à une conduite marquée par l’indiscipline.

C’est dans ce contexte que le car a violemment heurté un groupe de cinq enfants, provoquant de graves blessures. Les victimes ont été immédiatement évacuées vers un hôpital par les services de secours.

Après l’accident, le chauffeur aurait pris la fuite, laissant derrière lui une scène de chaos et de douleur. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour retrouver le conducteur et déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags