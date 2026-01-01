Menu
Un agent de sécurité poignardé par son frère pour une dispute autour d’une cigarette


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 22:29 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un grave incident familial a failli tourner au drame à Nguinth, dans la région de Thiès. Un agent de sécurité travaillant dans une université publique a été poignardé à trois reprises par son propre frère à la suite d’une dispute sur une cigarette.


Selon les premiers éléments de l’enquête, la confrontation a éclaté lorsque l’agent de sécurité a surpris son frère cadet en train de fumer. La discussion a rapidement dégénéré en altercation physique. Dans un accès de colère, le frère a sorti un couteau et porté trois coups à sa victime avant de prendre la fuite.

Alertée par des membres de la famille, la police s’est rapidement rendue sur les lieux. La victime a été transportée en urgence à l’hôpital régional de Thiès, où elle a reçu des soins pour ses blessures. Le certificat médical a évalué son incapacité temporaire de travail (ITT) à 15 jours.

Grâce aux investigations, les forces de l’ordre ont retrouvé et interpellé le suspect sur son lieu de travail. Il a été déféré au parquet pour coups et blessures volontaires avec ITT et placé sous mandat de dépôt, en attendant son jugement.

Cet événement illustre une fois de plus les tensions familiales qui peuvent dégénérer rapidement et rappelle l’importance de la médiation et du dialogue au sein des foyers.



Lat Soukabé Fall

