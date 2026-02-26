Litige foncier à Thiès : Une maison démolie à Madina Fall sous les yeux d’une veuve et de ses enfants

Mais après le décès de Malick, la situation a brutalement basculé.



Alors que N. Sarr et ses enfants se trouvaient à l’intérieur du domicile, des engins lourds ont fait irruption pour démolir les murs de la maison.



Une scène choquante décrite par des voisins comme « brutale et incompréhensible ».

Pris de panique, les occupants auraient tenté de comprendre l’origine de cette intervention musclée. C’est là qu’ils apprennent, stupéfaits, que la maison aurait été vendue.





D’après les premières informations recueillies, la vente aurait été organisée par un certain Gora S., avec la complicité présumée d’un neveu de la défunte propriétaire.



Une transaction que la veuve conteste formellement. Elle affirme n’avoir jamais été informée d’une quelconque procédure de cession du bien et soutient que la maison appartenait légalement à son défunt mari.

« Comment peut-on vendre une maison occupée, sans décision de justice, sans expulsion officielle ? », s’indigne un proche de la famille.





Cette affaire relance une fois de plus la problématique des litiges fonciers à Thiès, où les conflits liés aux héritages et aux ventes controversées se mulmultiplient.



La veuve et ses enfants envisageraient de saisir la justice pour contester la vente et réclamer réparation pour les dégâts matériels et le traumatisme subi.

En attendant, la famille se retrouve dans une situation précaire, sans toit, après la démolition partielle de leur habitation.



L’enquête devra déterminer :

La validité des documents de vente

L’existence ou non d’un titre foncier régulier

Les responsabilités dans l’exécution de la démolition

Une affaire qui risque de faire grand bruit dans la cité du Rail.

Selon des témoignages concordants, la défunte aurait officiellement transmis le bien à son fils adoptif, en présence de proches identifiés comme M. Kane et Nd. Gaye.Pendant plusieurs années, Malick N. aurait occupé paisiblement la maison avec son épouse, N. Sarr, et leurs enfants.