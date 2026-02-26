Démantèlement d’un réseau présumé à Dakar : deux suspects déférés au parquet

Selon des éléments de l’enquête, les investigations ont été déclenchées à la suite d’informations transmises par une jeune femme ayant infiltré un groupe d’échanges en ligne regroupant des personnes se présentant comme transgenres, lesbiennes et homosexuelles. Se faisant passer pour une personne intéressée, elle aurait réussi à intégrer le cercle et à nouer des contacts avec certains membres actifs.





Un rendez-vous aurait ainsi été fixé dans un appartement de la ZAC Mbao pour une rencontre privée impliquant plusieurs participants. Informés de la tenue de cette réunion, les gendarmes en civil ont mis en place un dispositif de surveillance.



Le jour convenu, O. Sall, 23 ans, étudiant à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG), s’est présenté sur les lieux. D’après le dossier transmis au parquet, il aurait commencé à contacter d’autres participants avant l’intervention des forces de l’ordre. Ces derniers ne se seraient finalement pas déplacés.





Les enquêteurs, s’appuyant sur des images et échanges récupérés via le groupe infiltré, ont procédé à son arrestation sur place. Les investigations ont ensuite conduit au domicile de S. G. Preira, 35 ans, restaurateur franco-sénégalais établi à Ouakam, qui a également été interpellé.





D’autres membres présumés, dont un journaliste travaillant pour une chaîne internationale et actuellement hors du territoire national, seraient identifiés et activement recherchés.



L’enquête a révélé que les mis en cause communiquaient principalement via des applications et réseaux sociaux tels que TikTok, WhatsApp et Grindr.





Lors de son audition, O. Sall a reconnu avoir entretenu à trois reprises des relations intimes avec des personnes de même sexe, évoquant notamment des rencontres à Dakar-Plateau. Il a déclaré avoir agi par curiosité, tout en affirmant se considérer comme hétérosexuel. Selon des sources proches du dossier, il aurait exprimé des regrets et reconnu un rôle actif dans les faits reprochés.





De son côté, S. G. Preira a admis avoir eu des comportements similaires par le passé, y compris à l’étranger, et avoir multiplié les contacts via des applications spécialisées. Il a nié l’existence d’une organisation structurée, tout en reconnaissant des interactions régulières avec des personnes évoluant dans le milieu LGBT.



Au terme de l’enquête, les gendarmes ont retenu contre les deux hommes des faits qualifiés d’« actes contre nature » au regard de la législation sénégalaise. S. G. Preira fait en outre l’objet de poursuites pour transmission volontaire du VIH.





Les deux suspects ont été présentés ce vendredi 27 février 2026 devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Une information judiciaire pourrait être ouverte afin d’approfondir les investigations.

