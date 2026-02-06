UGB : les étudiants de Saint-Louis décrètent un mois de non-paiement des chambres





La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a annoncé un durcissement de sa mobilisation à l’Université Gaston Berger (UGB). À l’issue de son assemblée générale tenue le lundi 9 février 2026, l’organisation estudiantine a décidé d’instaurer un mois de non-paiement des chambres universitaires pour le mois de février.



Dans un communiqué rendu public, signé par le président de séance Amadou Ba, la CESL explique cette décision par la persistance de difficultés liées aux allocations d’études. Deux principales revendications sont mises en avant : le paiement intégral des rappels dus aux bénéficiaires et le maintien des acquis sociaux jusqu’à une révision concertée du décret n°2014-963 portant sur les allocations d’études.



Les étudiants de Saint-Louis dénoncent toute tentative de remise en cause unilatérale de leurs droits sociaux, dans un climat marqué par des tensions similaires dans plusieurs universités du pays.



Malgré cette position ferme, la CESL affirme rester engagée dans la défense des intérêts des étudiants et se dit ouverte à un dialogue avec les autorités compétentes afin de trouver une issue à la crise.

