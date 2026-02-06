Menu
Mort tragique à l’UCAD : Abdoulaye Ba, une disparition qui soulève de lourdes interrogations


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 11:43 | Lu 76 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba continue de bouleverser l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et bien au-delà.
Survenu dans des circonstances troublantes, ce drame a plongé le campus social dans une profonde consternation.
Abdoulaye Ba était orphelin de père et entretenait une relation très fusionnelle avec sa mère.
Peu avant sa mort, il lui aurait adressé des mots poignants, aujourd’hui largement partagés sur les réseaux sociaux.
Ces derniers échanges donnent une dimension encore plus tragique à sa disparition brutale.


Selon plusieurs témoignages concordants, l’étudiant aurait subi une épreuve physique dans sa chambre avant d’être retrouvé sans vie.

Des éléments qui ont rapidement suscité une vague d’émotion et de colère au sein de la communauté universitaire.
Les étudiants, choqués, exigent que toute la lumière soit faite sur les conditions exactes de son décès.
 

Sur le plan académique, Abdoulaye Ba était décrit comme un étudiant sérieux, discipliné et prometteur.
Son profil scolaire exemplaire contraste fortement avec la brutalité des faits rapportés.
Pour beaucoup, il incarnait l’espoir d’une famille modeste qui comptait sur sa réussite.
 

Face à la gravité de la situation, la Direction du COUD a annoncé la fermeture du campus social jusqu’à nouvel ordre.
Les étudiants ont été invités à libérer les lieux avec leurs bagages, une décision qui a provoqué de nombreuses réactions.
Un suivi psychologique a également été annoncé pour accompagner les étudiants affectés par ce drame.
 

Pendant ce temps, les autorités compétentes poursuivent les investigations afin d’établir les responsabilités.
La famille du défunt, effondrée, réclame justice et vérité.
Sur le campus, la peur et l’indignation restent palpables.
Pour beaucoup, la mort d’Abdoulaye Ba ne doit pas être un fait divers de plus.
Elle pose la question de la sécurité, des conditions de vie et de la dignité des étudiants au Sénégal.



Lat Soukabé Fall

