Décès d’un étudiant à l’UCAD : les amicales de l’UIDT décrètent une cessation des activités pédagogiques


Rédigé le Mardi 10 Février 2026 à 11:21 | Lu 70 fois Rédigé par


La conférence des amicales d’étudiants de l’UIDT condamne l’intervention des FDS à l’UCAD et annonce l’arrêt des activités pédagogiques ce 10 février 2026.


Dans un communiqué rendu public, la Conférence des amicales d’étudiants (CAE) de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) a dénoncé avec vigueur ce qu’elle qualifie d’« ingérence des forces de défense et de sécurité » sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), une situation qui, selon elle, a conduit à la mort d’un étudiant.

Après avoir exprimé ses condoléances à la famille d’Abdoulaye Bâ, étudiant en licence 2 à la faculté de médecine de l’UCAD, la CAE de l’UIDT a annoncé une mesure forte. Elle a décidé de décréter une cessation de toutes les activités pédagogiques pour la journée du mardi 10 février 2026.

Dans la même déclaration, la Conférence des amicales d’étudiants a interpellé les autorités étatiques, les appelant à prendre leurs responsabilités. Elle exige le retrait immédiat et sans condition des forces de défense et de sécurité des campus universitaires.




