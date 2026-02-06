Cyberattaque majeure au Sénégal : des données d’état civil hautement sensibles exposées





Le Sénégal est confronté à ce qui est présenté comme l’une des plus graves cyberattaques jamais enregistrées dans le pays. À la suite du piratage de la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF), le groupe de cybercriminels dénommé « The Green Blood » a diffusé une nouvelle vague de documents particulièrement sensibles, selon l’expert en cybersécurité Clément Domingo, connu sous le pseudonyme SaxX.



Les données rendues publiques comprennent notamment des extraits de naissance, des copies de cartes nationales d’identité, des copies littérales et des documents issus du registre des actes de naissance. D’après l’expert, cette fuite massive concerne l’ensemble des citoyens sénégalais, mais aussi des ressortissants étrangers figurant dans les bases de données de l’administration. Il redoute qu’une divulgation complète des informations compromises ne favorise, dans les semaines à venir, la mise en place de circuits parallèles de fabrication de faux documents administratifs.



Un risque élevé de fraude documentaire

L’ampleur de cette faille suscite de fortes préoccupations en matière de sécurité nationale. L’accès à des documents d’état civil authentiques pourrait permettre à des réseaux criminels de créer de fausses identités et de développer des activités de fraude à grande échelle. L’expert souligne que, au-delà des millions de citoyens concernés, d’autres personnes étrangères ainsi que des structures plus stratégiques pourraient également être affectées par cette attaque.



Selon Clément Domingo, les conséquences de cette cyberattaque pourraient s’avérer particulièrement graves, même si elles ne se manifesteront que progressivement dans les mois à venir, au fur et à mesure de l’exploitation des données volées. Face à cette situation qu’il qualifie de critique, il appelle à une réaction rapide et structurée afin de renforcer durablement les dispositifs de cybersécurité du pays.





