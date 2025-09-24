UFOA/A U17 : le Sénégal débute contre la Sierra Leone à Bamako





L’équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans entame sa campagne lundi face à la Sierra Leone, dans le cadre du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A).



La compétition, qui a débuté dimanche à Bamako, se poursuivra jusqu’au 18 octobre. Triple vainqueur du tournoi en 2018, 2021 et 2024, le Sénégal évolue dans le groupe B aux côtés de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée.



Le groupe A est composé du Mali, du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Après son premier match contre la Sierra Leone, le Sénégal affrontera la Guinée, avant de conclure la phase de groupes le 12 octobre face à la Mauritanie.



Ce tournoi sert de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations U17 prévue en 2026.



Le sélectionneur Ousmane Diop a dévoilé mardi la liste des 21 joueurs retenus pour la compétition :



Gardiens : Mamadou D. Guèye (Diambars FC), Assane Sarr (Ndangane FC), Mame Mbaye Gaye (Génération Foot).

Défenseurs : Serigne Afia Ndao (Sahel FC), Cheikh Thior (Oslo FA), Pape Moussa Ciss (Espoirs Guédiawaye), Cheikh Dieng (Diambar FC), Abdourahmane Dièye (Keur Madior FC), Mansour Diop (Génération Foot), Cheikh A. T. Diallo (Academy United).

Milieux : Maurice Biaye (AF Darou Salam), Souleymane C. Faye (Sahel FC), Daouda Niang (Espoirs Guédiawaye), Mohamet Ba (Diambars FC), Pape Demba Guèye (AF Darou Salam), Maguèye Niang (Guelwaars).

Attaquants : Mouhamed Wagne (Diambar FC), André Bindia (Diambar FC), Aliou Diallo (Yeewu Kaolack), El Hadj Yamar Ndiaye (Challenge FC), Ibrahima Dione (HLM Dakar).

