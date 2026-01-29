Mané et Diarra décisifs avec Al Nassr et Sunderland

Les internationaux sénégalais Sadio Mané et Habib Diarra se sont distingués ce lundi en trouvant le chemin des filets avec leurs équipes, Al Nassr en Arabie saoudite et Sunderland en Angleterre.

Auteur de l’unique réalisation de la rencontre lors de la 19e journée face à Al Riyadh, Sadio Mané a offert la victoire à Al Nassr. Sacré meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025, l’attaquant sénégalais signe ainsi son quatrième but en championnat cette saison.

Ce succès permet à Al Nassr de conserver sa deuxième place au classement avec 46 points, juste derrière Al Hilal, leader avec une unité d’avance. Le club de Riyad est dirigé sur le terrain par le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly.

Titulaire lors du match opposant Al Hilal à Al Ahli SC, troisième avec 44 points, Kalidou Koulibaly a disputé une rencontre soldée par un score nul et vierge (0-0). Dans les buts d’Al Ahli, Édouard Mendy a réalisé sa troisième rencontre consécutive sans encaisser de but depuis son retour de la CAN.

En Angleterre, Habib Diarra a inscrit son premier but de la saison avec Sunderland lors de la 24e journée en retard de Premier League face à Burnley, au Stadium of Light. Les Black Cats se sont imposés sur le score de 3-0.

Recruté en juillet 2025, le milieu de terrain sénégalais avait été éloigné des terrains durant une longue période. Il a effectué son retour à la compétition peu avant la CAN, qu’il a remportée avec la sélection sénégalaise.